Англия

Команда Гвардиолы оступилась в игре с аутсайдером.

Манчестер Сити в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги неожиданно сыграл вничью с Вест Бромвичем (1:1).

На 30-й минуте Илкай Гюндоган воспользовался пасом от Стерлинга и открыл счет. Однако в конце первого тайма Рубен Диас срезал мяч в свои ворота и подарил один пункт для гостей.

Сыграв вничью Сити поднялся на шестую строчку в таблице, а Вест Бромвич с 7 пунктами занимает 19-е место.

Манчестер Сити — Вест Бромвич 1:1

Голы: Гюндоган, 30 — Диас (АГ), 43

Манчестер Сити: Эдерсон, Аке, Рубен Диас, Жоау Канселу, Менди (Уокер, 75), Родри, Фоден (Агуэро, 76), Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Габриэл Жезус.

Вест Бромвич: Джонстон, О`Ши, Аджайи, Ферлонг, Гиббс, Филлипс (Пелтьер, 87), Ливермор (Кровинович, 80), Сойерс, Диангана, Галлахер, Грант (Остин, 70).

Предупреждения: Галлахер, Жоау Канселу, Пелтьер, Сойерс.