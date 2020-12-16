Англия

Португалец рассказал о работе в стане "манкунианцев".

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что не смог достичь успеха в Манчестер Юнайтед, так как его не хватило времени.

"В определенный период моей карьеры, когда я получал в руки клубы, нам не требовалось столько времени для достижения успеха.

Мы сделали это в Порту, Интере, Реале, Челси, оба раза, мы делали это без этой потребности в долгом отрезке времени.

Первый клуб, в котором я чувствовал, что мне нужно время, а времени не было, был Манчестер Юнайтед, потому что я чувствовал, что ушел в середине процесса, но я очень рано учусь уважать решения, что я и делал в Юнайтед", — цитирует Моуриньо Goal.

Ранее португальский специалист рассказал, почему сейчас не время продлевать контракт с Сон Хын Мином.