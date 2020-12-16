Португалец рассказал о работе в стане "манкунианцев".
Жозе Моуриньо, getty images
16 декабря 2020, 14:29
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что не смог достичь успеха в Манчестер Юнайтед, так как его не хватило времени.
"В определенный период моей карьеры, когда я получал в руки клубы, нам не требовалось столько времени для достижения успеха.
Мы сделали это в Порту, Интере, Реале, Челси, оба раза, мы делали это без этой потребности в долгом отрезке времени.
Первый клуб, в котором я чувствовал, что мне нужно время, а времени не было, был Манчестер Юнайтед, потому что я чувствовал, что ушел в середине процесса, но я очень рано учусь уважать решения, что я и делал в Юнайтед", — цитирует Моуриньо Goal.
Ранее португальский специалист рассказал, почему сейчас не время продлевать контракт с Сон Хын Мином.