Англия

Португалец рассказал о ситуации вокруг корейца.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что не стоит спешить с подписанием нового контракта с полузащитником Сон Хын Мином.

"Я не богатый человек, я не хотел бы быть владельцем или генеральным директором одного из крупных клубов со всей этой нестабильностью. Как можно подписать новый контракт с игроком в такой ситуации?

Вы не знаете, что произойдет в следующем сезоне, вы не знаете, сможете ли вы предложить игроку более выгодный контракт. Я думаю, что это очень странный момент, я просто доверяю Сону и мистеру Леви. Я знаю, что оба хотят продлить сделку, если возможно, на всю жизнь и до конца карьеры, поэтому я могу представить, как Сон подписывает здесь новый контракт, но я не верю — я даже не прошу — чтобы что-то случилось сейчас, потому что сейчас неподходящий момент", — цитирует Моуриньо Goal.

Ранее португалец высказал свое мнение о текущей форме Ливерпуля накануне очного матча.