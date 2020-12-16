Англия

Завершились три поединка чемпионата Англии.

Арсенал принимал на своем поле Саутгемптон и надеялся разжиться очками и подняться в турнирной таблице, однако уже в начале поединка "святые" забили усилиями Уолкотта.

"Канониры" смогли восстановить паритет в начале второй половины игры, но вскоре остались в меньшинстве, однако смогли сохранить ничейный результат.

Арсенал — Саутгемптон 1:1

Голы: Обамеянг, 52 — Уолкотт, 18

Арсенал: Лено — Магальяйнс, Холдинг, Тирни — Мэйтленд-Найлз, Себальос (Уиллок, 67), Сака, Эль-Ненни, Пепе (Седрик, 85) — Обамеянг, Нкетиа (Давид Луиз, 65).

Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Уокер-Питерс, Бертран, Вестергор — Уорд-Прауз, Армстронг (Редмонд, 63), Ромеу, Уолкотт (Дженепо, 63) — Адамс, Ингз.

Предупреждения: Себальос, Магальяйнс — Беднарек, Бертранд, Ингс

Удаление: Магальяйнс, 62

Лестер же принимал на своем поле Эвертон, который ранее обыграл Челси. "Лисиц" постигла та же участь.

Подопечные Роджерса пропустили по голу в каждом из таймов.

Лестер — Эвертон 0:2

Голы: Ришарлисон, 21, Холгейт, 72

Лестер: Шмайхель — Джастин, Фофана, Ндиди, Фукс — Тилеманс, Мэддисон, Ундер (Перес, 62), Менди (Ихеаначо, 73), Барнс — Варди.

Эвертон: Ольсен — Холгейт, Мина, Кин, Годфри — Дукуре, Сигурдссон, Аллан (Андре Гомеш, 41) — Ивоби (Кенни, 90), Калверт-Льюин (Гордон, 90), Ришарлисон.

Предупреждения: Менди, Фукс — Холгейт, Годфри, Гомеш

Лидс и Ньюкасл выдали настоящее представление, победителем из которого вышли подопечные Бьелсы.

Лидс — Ньюкасл 5:2

Голы: Бэмфорд, 35, Родриго, 61, Даллас, 77, Алиоски, 85, Харрисон, 88 — Хендрик, 26, Кларк, 65

Лидс: Меслие — Даллас, Эйлинг, Купер, Харрисон — Клих (Шеклтон, 89), Алиоски, Филлипс, Рафинья — Бэмфорд (Робертс, 84), Родриго (Эрнандес, 82).

Ньюкасл: Дарлоу — Кларк, Льюис, Фернандес, Мерфи — Хэйден, Фрэйзер (Альмирон, 75), Лонгстафф, Хендрик (Крафт, 62) — Уилсон, Жоэлинтон (Гэйл, 74).

Предупреждения: Клих, Калвин, Рафинья — Хейден