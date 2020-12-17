Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Ливерпуль - Тоттенхэм, GEtty Images
17 декабря 2020, 06:56
В центральном поединке 13-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль добыл непростую победу над Тоттенхэмом в заключительные минуты второго тайма.
Благодаря позднему голу Роберто Фирмино мерсисайдцы опередили "шпор" в турнирной таблице и стали единоличными лидерами.
Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль — Тоттенхэм:
Ливерпуль — Тоттенхэм 2:1
Голы: Салах, 26, Фирмино, 90 — Сон, 33
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Р. Уильямс, Фабиньо, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Дайер, Дэвис — Сиссоко, Хойбьерг — Бергвейн (Регилон, 76), Ло Чельсо (Моура, 58), Сон Хын Мин (Алли, 87) — Кейн.
Предупреждения: Ло Чельсо, Хойбьерг.