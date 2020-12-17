В центральном поединке 13-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль добыл непростую победу над Тоттенхэмом в заключительные минуты второго тайма.

Благодаря позднему голу Роберто Фирмино мерсисайдцы опередили "шпор" в турнирной таблице и стали единоличными лидерами.

Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль — Тоттенхэм:

Ливерпуль — Тоттенхэм 2:1
Голы: Салах, 26, Фирмино, 90 — Сон, 33

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Р. Уильямс, Фабиньо, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Дайер, Дэвис — Сиссоко, Хойбьерг — Бергвейн (Регилон, 76), Ло Чельсо (Моура, 58), Сон Хын Мин (Алли, 87) — Кейн.

Предупреждения: Ло Чельсо, Хойбьерг.