Команды расписали ничью без забитых голов.
Астон Вилла - Бернли, gegty images
17 декабря 2020, 22:04
Астон Вилла принимала Бернли на своем поле в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Англии и сыграла вничью.
Команды за девяносто минут игрового времени так и не смогли открыть счет.
Астон Вилла — Бернли 0:0
Астон Вилла: Мартинес — Эль-Мухаммади, Таргетт, Мингз, Хоз — Накамба, Макгинн, Эль-Гази, Грилиш — Траоре (Дэвис, 80), Уоткинс.
Бернли: Поуп — Ми, Тэйлор, Тарковски, Лоутон — Брэйди, Вествуд, Браунхилл, Макнил — Родригес (Барнс, 65), Вуд (Выдра, 82).
Предупреждения: Уоткинс — Брэди