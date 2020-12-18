Полузащитник получает недостаточно игровой практики.
Тахит Чонг, getty images
18 декабря 2020, 08:55
Манчестер Юнайтед собирается вернуть Тахита Чонга из аренды в Вердере, сообщает Fussball Transfers.
"Красных дьяволов" не устраивает количество игровой практики, которую получает молодой футболист в немецкой команде.
Чонг провел всего лишь 332 минуты, за которые успел отметиться одним забитым голом в поединке Кубка Германии.
Манчестер Юнайтед продолжит следить за ситуацией и примет окончательное решение относительно вингера позже.
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