Англия

Полузащитник получает недостаточно игровой практики.

Манчестер Юнайтед собирается вернуть Тахита Чонга из аренды в Вердере, сообщает Fussball Transfers.

"Красных дьяволов" не устраивает количество игровой практики, которую получает молодой футболист в немецкой команде.

Чонг провел всего лишь 332 минуты, за которые успел отметиться одним забитым голом в поединке Кубка Германии.

Манчестер Юнайтед продолжит следить за ситуацией и примет окончательное решение относительно вингера позже.

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