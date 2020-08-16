Германия

Вингер близок к завершению перехода в немецкий клуб.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Тахит Чонг прибыл в расположение Вердера для завершения перехода на правах аренды.

Как сообщает официальный твиттер немецкого клуба, молодой вингер уже приступил к тренировкам с "музыкантами". Клубы обсуждают последние детали сделки и должны оформить ее официально в ближайшее время.

Чонг присоединился к МЮ в 2016-м из академии Фейеноорда. В минувшем сезоне 20-летний игрок провел 22 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись семью голами и восемью ассистами.

Действующий контракт Чонга с Юнайтед рассчитан до июня 2022 года.