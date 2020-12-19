Англия

Египтянин не исключает своего переезда в Испанию.

Вингер Ливерпуля Мохаммед Салах ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский Реал или Барселону.

– Давайте поговорим о Реале и Барселоне. Интересно, вы исключаете возможность игры за один из этих клубов?

– Реал и Барселона – топ-клубы. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем, но сейчас я сосредоточен на том, чтобы снова выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов вместе с Ливерпулем.

– Как долго Вы еще планируете играть за Ливерпуль?

– Могу сказать, что все в руках клуба. Конечно, я хочу бить здесь рекорды, все рекорды, но все в руках Ливерпуля, – приводит слова Салаха As.

В текущем сезоне на счету египтянина 11 голов в 12 матчах английского чемпионата.

Напомним, что Салах стал автором самого быстрого гола Ливерпуля в истории Лиги чемпионов