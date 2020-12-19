Египтянин не исключает своего переезда в Испанию.
Мохаммед Салах, Getty Images
19 декабря 2020, 12:51
Вингер Ливерпуля Мохаммед Салах ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский Реал или Барселону.
– Давайте поговорим о Реале и Барселоне. Интересно, вы исключаете возможность игры за один из этих клубов?
– Реал и Барселона – топ-клубы. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем, но сейчас я сосредоточен на том, чтобы снова выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов вместе с Ливерпулем.
– Как долго Вы еще планируете играть за Ливерпуль?
– Могу сказать, что все в руках клуба. Конечно, я хочу бить здесь рекорды, все рекорды, но все в руках Ливерпуля, – приводит слова Салаха As.
В текущем сезоне на счету египтянина 11 голов в 12 матчах английского чемпионата.
Напомним, что Салах стал автором самого быстрого гола Ливерпуля в истории Лиги чемпионов