Англия

Гол Рахима Стерлинга принес "горожанам" победу над Саутгемптоном (1:0),

В центральном матче игрового дня в АПЛ встречались Саутгемптон и Манчестер Сити. Сразу же после стартового свистка подопечные Хосепа Гвардиолы забрали мяч под свой контроль. Но они довольно быстро отдали его сопернику, перейдя на игру вторым номером. "Святые" много владели мячом на чужой половине поля, но это не приносило никакой пользы. Со временем гости снова забрали мяч себе и проводили атаку за атакой. Некоторые из них завершились ударами по воротам, но они не несли реальной угрозы для Маккарти. А на 16-й минуте "горожанам" все же удалось открыть счет. Де Брюйне отпасовал под удар Стерлингу, а Рахим отправил мяч в сетку – 0:1. Поведя в счете, манкунианцы не остановились на достигнутом, продолжив атаковать.

Через некоторое время подопечные Ральфа Хазенхюттля снова перехватили инициативу и создали возможность забить. У Ингза был шанс отличиться после того, как Эдерсон отбил мяч перед собой после удара Уолкотта, но Дэнни пролетел мимо мяча. После этого хозяева практически всем составом перебрались на чужую половину поля, оказывая давление на владения Эдерсона. Саутгемптон заработал немало стандартов, после чего несколько раз последовали удары по воротам, но они не были опасными.

"Святым" не удалось дожать гостей, после чего те успокоили игру. Несколько минут команды по очереди владели мячом, но не продвигались к воротам друг друга. Затем подопечные Хазенхюттля снова отправились в наступление. В одном из эпизодов у Адамса была возможность замкнуть подачу Уолкотта, но Че не дотянулся до мяча. До окончания первой половины встречи хозяева предпринимали попытки наконец-то забить, но так и не создали ни одного опасного момента. Что касается гостей, они время от времени проводили атаки, но это не принесло никакой пользы. Команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе "горожан".

Дебют второй половины встречи проходил под диктовку гостей, которые сразу же завладели игровым преимуществом. Они провели несколько несколько классных атак, одна из которых должна была завершиться взятием ворот, но подвела реализация. Силва был обязан забивать после паса Де Брюйне, но не смог как следует попасть по мячу, покатив его в руки Маккарти. После этого подопечные Гвардиолы еще некоторое время контролировали мяч, после чего отдали инициативу сопернику. В одном из эпизодов Уолкотт выполнил ювелирную передачу под удар свободному Редмонду, но тот умудрился не попасть по мячу, упустив возможность забить.

Со временем подопечные Хазенхюттля оккупировали чужую половину поля, но действовали там менее содержательно, нежели в первом тайме. Они практически не покидали чужую половину поля, много владея мячом, однако это не приносило никаких дивидендов. Ударов по воротам Эдерсона практически не было, но и те не несли никакой угрозы для голкипера. В одном из эпизодов у Адамса была возможность отправить мяч в сетку, но угол был слишком острым, из-за чего Чего попал лишь в сетку ворот с внешней стороны. Через несколько минут после этого гости могли неожиданно забить после дальнего выстрела Гюндогана, но Маккарти с ним справился.

После этого "святые" вернулись на чужую половину поля, но по-прежнему испытывали проблемы с недостатком идеи в последней трети поля. До окончания встречи они так и не создали ни одного опасного момента, не наиграв на забитый гол. В концовке поединка "горожане" забрали мяч себе, практически не отдавая его сопернику. В компенсированное время Марез мог отличиться дважды, но в обоих случаях алжирец не попал по воротам, разочаровав Гвардиолу. В оставшиеся минуты манкунианцы спокойно довели поединок до логического завершения, в итоге отпраздновав минимальную победу. Данный результат позволил им хотя бы на время подняться на пятое место.

В 15-м туре Саутгемптон сыграет с Фулхэмом, а Манчестер Сити испытает на прочность Ньюкасл.

Саутгемптон — Манчестер Сити 0:1

Гол: Стерлинг, 16

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Бертранд — Уолкотт, Уорд-Праус, Ромеу, Дженепо (Редмонд, 59) — Ингз (Телла, 41), Адамс (Н'Лундулу, 82)

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Гюндоган, Родри — Силва, Де Брюйне, Стерлинг — Торрес (Марез, 72)

Предупреждения: Ромеу, Уорд-Праус — Де Брюйне, Эдерсон