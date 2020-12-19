Подопечные Карло Анчелотти поднялись на несколько позиций в турнирной таблице благодаря победе над "канонирами" (2:1).
радость игроков эвертона, getty images
19 декабря 2020, 21:25
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Эвертон - Арсенал 2:1
Голы: Холдинг, 22 (в свои ворота), Мина, 45 — Пепе, 35 (с пенальти)
Эвертон: Пикфорд — Холгейт, Кин, Мина, Годфри — Сигурдссон, Дукуре, Дэвис — Ивоби (Коулман, 83), Калверт-Льюин (Тосун, 90+3), Ришарлисон (Кенни, 90+2)
Арсенал: Лено — Холдинг, Давид Луис, Тирни — Мэйтленд-Найлз, Эльнени (Уиллок, 64), Себальос, Сака — Пепе (Мартинелли, 71), Нкетиа (Ляказетт, 76), Виллиан
Предупреждения: Калверт-Льюин — Эльнени, Тирни, Уиллок