Англия

Завершился матч 14-го тура АПЛ.

В поединке 14-го тура чемпионата Англии Ньюкасл на своем поле сыграл вничью с Фулхэмом.

Ничейный результат позволил "сорокам" подняться аж на две строчки в турнирной таблице — до 12-го места. "Дачники", в свою очередь, поднялись из зоны вылета на 17-ю позицию.

Ньюкасл — Фулхэм 1:1

Голы: Уилсон, 64 (с пенальти) — Ричи, 42 (автогол)

Ньюкасл: Дарлоу — Йедлин, Фернандес (Хейден, 46), Кларк, Дамметт (Фрэйзер, 79) — Алмирон, Лонгстафф, Шелви, Ричи — Уилсон, Жоэлинтон (Гэйл, 75)

Фулхэм: Ареоля — Робинсон, Адарабийо, Андерсен, Аина — Лукман, Лемина, Кэрни (Эктор, 65), Замбо, Рид — Митрович (Лофтус-Чик, 77)

Предупреждения: Кларк — Андерсен, Робинсон

Удаление: Андерсен, 62