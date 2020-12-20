Англия

Команды поделили очки в 14-м туре.

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги Брайтон сыграл вничью с Шеффилд Юнайтед (1:1).

На 40-й минуте гости остались в меньшинстве. Арбитр показал прямую красную карточку Ландстрему.

На 63-й Шеффилд забил. Макголдрик отдал пас на Богла, а тот пробил из-за пределов штрафной площади.

Однако под занавес встречи Брайтон спасся от поражения усилиями Уэлбека. Форвард подобрал мяч в штрафной и сильно пробил под перекладину.

Брайтон — Шеффилд 1:1

Голы: Уэлбек, 87 — Богл, 63

Брайтон: Санчес — Уайт (Зекири, 72), Данк, Уэбстер, Велтман (Джаханбахш, 46) — Лаллана, Марч, Биссума, Троссард — Мопе (Уэлбек, 66), Коннолли.

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл — Башем, Робинсон, Стивенс, Ампаду — Флек (Берк, 33), Ландстрем, Болдок, Иган — Макголдрик (Осборн, 70), Брюстер (Богл, 54).

Предупреждения: Данк, Макголдрик, Осборн, Берк, Рэмсдейл.

Удаление: Ландстрем (грубое нарушение).