Команды поделили очки в 14-м туре.
Брайтон - Шеффилд Юнайтед, Getty Images
20 декабря 2020, 15:54
В матче 14-го тура английской Премьер-лиги Брайтон сыграл вничью с Шеффилд Юнайтед (1:1).
На 40-й минуте гости остались в меньшинстве. Арбитр показал прямую красную карточку Ландстрему.
На 63-й Шеффилд забил. Макголдрик отдал пас на Богла, а тот пробил из-за пределов штрафной площади.
Однако под занавес встречи Брайтон спасся от поражения усилиями Уэлбека. Форвард подобрал мяч в штрафной и сильно пробил под перекладину.
Брайтон — Шеффилд 1:1
Голы: Уэлбек, 87 — Богл, 63
Брайтон: Санчес — Уайт (Зекири, 72), Данк, Уэбстер, Велтман (Джаханбахш, 46) — Лаллана, Марч, Биссума, Троссард — Мопе (Уэлбек, 66), Коннолли.
Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл — Башем, Робинсон, Стивенс, Ампаду — Флек (Берк, 33), Ландстрем, Болдок, Иган — Макголдрик (Осборн, 70), Брюстер (Богл, 54).
Предупреждения: Данк, Макголдрик, Осборн, Берк, Рэмсдейл.
Удаление: Ландстрем (грубое нарушение).