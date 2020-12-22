Футболиста ждет длительная дисквалификация.
Джефферсон Лерма, Getty Images
22 декабря 2020, 17:25
В рамках 10-го тура Чемпионшипа Борнмут на выезде уступил Шеффилд Уэнсдей (1:0).
Матч состоялся еще третьего ноября, однако лишь сейчас футбольная ассоциация Англии начала расследование в отношении игрока Борнмута Джефферсона Лермы.
Как сообщает Sky Sports, колумбийский полузащитник укусил игрока Шеффилда на 23-й минуте встречи. Эпизод остался без внимания главного рефери противостояния.
Теперь футболист должен предоставить объяснения в ассоциацию. Если они будут неубедительны, то его могут дисквалифицировать на длительный срок. Отметим, что за подобный проступок Луис Суарес получил 10 матчей дисквалификации.
Руководство Борнмута заявило, что футболист отрицает свою вину и сотрудничает с ассоциацией с самого начала расследования.
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