Англия

Футболиста ждет длительная дисквалификация.

В рамках 10-го тура Чемпионшипа Борнмут на выезде уступил Шеффилд Уэнсдей (1:0).

Матч состоялся еще третьего ноября, однако лишь сейчас футбольная ассоциация Англии начала расследование в отношении игрока Борнмута Джефферсона Лермы.

Как сообщает Sky Sports, колумбийский полузащитник укусил игрока Шеффилда на 23-й минуте встречи. Эпизод остался без внимания главного рефери противостояния.

Теперь футболист должен предоставить объяснения в ассоциацию. Если они будут неубедительны, то его могут дисквалифицировать на длительный срок. Отметим, что за подобный проступок Луис Суарес получил 10 матчей дисквалификации.

Руководство Борнмута заявило, что футболист отрицает свою вину и сотрудничает с ассоциацией с самого начала расследования.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!