Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка четвертьфинала Кубка Английской лиги.

Коллектив Хосепа Гвардиолы в последних сезонах славится задорными похождениями по Кубку Английской лиги, а лондонский Арсенал на стадии 1/4 финала нового розыгрыша просто стал очередной их жертвой. Оформив быстрый забитый мяч, "горожане" пропустили выпад от Ляказетта в середине первого тайма, однако ударное начало второй половины в их исполнении, которое сопровождалось грубыми ошибками соперников, предопределило исход поединка.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Арсенал — Манчестер Сити 1:4

Голы: Ляказетт, 31 — Габриэль Жезус, 3, Марез, 55, Фоден, 59, Ляпорт, 73

Арсенал: Рунарссон — Мустафи, Габриэль, Колашинац — Суареш, Эльнени (Смит-Роу, 66), Себальос, Мэйтленд-Найлз — Уиллок, Ляказетт (Балогун, 77), Мартинелли (Пепе, 49)

Манчестер Сити: Стеффен — Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко — Родри (Уокер, 77), Фернандиньо — Марез, Силва (Торрес, 70), Фоден — Габриэль Жезус (Агуэро, 74)

Предупреждения: Эльнени, Мустафи — Силва.