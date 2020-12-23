Англия

Защитник "красных дьяволов" поделился мнением о чемпионской гонке в английском чемпионате.

Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу не исключает триумф своего клуба в текущем сезоне АПЛ.

"Было бы глупо сомневаться в Манчестер Юнайтед с учетом нашего положения в АПЛ. Думаю, что на данный момент выиграть АПЛ может кто угодно.

Команда, которая проявит инициативу, хорошо пройдет рождественский период и выиграет все свои матчи, будет иметь хорошие шансы.

Манчестер Юнайтед нужно просто попробовать обрести стабильность в игре, потому что нам нельзя проводить одну хорошую игру, а затем выпадать из ритма и играть плохой матч. Так не получится претендовать на титул, так что нам нужно обрести стабильность и посмотреть, к чему это приведет", – приводит слова Шоу Sky Sports.

Ранее Люш Шоу заявлял, что его клуб должен сосредоточиться на трофеях, а не на ТОП-4.