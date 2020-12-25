Англия

Football.ua вспоминает лучшие поединки чемпионата Англии, которые прошли в период Boxing Day.

Словосочетание "Boxing Day" уже давно укоренилось в головах футбольных болельщиков в качестве традиционного зимнего периода в английской Премьер-лиге, когда команды проводят большое количество матчей за короткий промежуток времени. На самом деле, День подарков (именно так Boxing Day звучит в переводе на русский язык) - это в первую очередь следующий день после католического Рождества (26 декабря), а уже потом футбол. Очень много футбола.

Пока значительная часть людей проводит этот праздничный период с семьей, переводя дух и набираясь сил после тяжелых рабочих будней, футболисты высшего дивизиона Англии о заслуженном отдыхе даже не задумываются. Для болельщиков Boxing Day — это праздник футбола, но для игроков — самый тяжелый с физической точки зрения отрезок сезона, в ходе которого может произойти абсолютно все что угодно.

Совсем не странно, что высокая интенсивность и запредельный ритм футбольных клубов нередко становятся причинами сенсационных результатов в Boxing Day. Хоть 2020 год и без того не переставал приятно удивлять и неприятно шокировать, редакция Football.ua решила вспомнить самые лучшие и запомнившиеся поединки АПЛ в Boxing Day разных лет. Поверьте, вспомнить уж точно есть о чем, и нет никаких сомнений, что Вы, уважаемые читатели, сможете дополнить наш список другими матчами, которые оставили в вашей памяти свой отпечаток.

Шеффилд Уэнсдей — Манчестер Юнайтед 3:3, сезон-1992/93

Наверное, начать данную подборку стоит матчем сезона, который стал первым в истории современной Премьер-лиги. В 1992 году клубы Первого дивизиона приняли решение о выходе из Футбольной лиги, основанной в 1888 году, с целью получения большей финансовой выгоды, что сегодня справедливо можно расценивать в качестве верного решения.

Но наша тема — не история создания Премьер-лиги, а памятные поединки в истории Boxing Day. В кампании-1992/93 таковым стало противостояние Шеффилд Уэнсдей против Манчестер Юнайтед, где подопечные сэра Алекса Фергюсона были буквально в шаге от поражения, но сумели сотворить невероятный камбэк.

"Красные дьяволы" оказались в крайне непростом положении, когда ушли на перерыв при счете 0:3 не в их пользу, но даже такой серьезный перевес не является гарантией успеха, особенно если матч проводится в Boxing Day. Во втором тайме Брайан МакКлер оформил дубль, а драматическая развязка наступила в заключительные минуты встречи, когда Эрик Кантона сравнял счет и спас для Манчестер Юнайтед ничью. К слову, в том сезоне команда Фергюсона выиграла свое первое чемпионство за 26 лет. Кто знает, как в итоге развивались бы события, если бы разгромный счет так и остался в пользу "сов".

Ковентри Сити — Арсенал 3:2, сезон-1999/00

Когда-то лондонский Арсенал представлял собой грозную силу и регулярно становился чемпионом Англии, а Ковентри Сити входил в элиту и выступал в высшем дивизионе страны. Несмотря на нынешний кризис в стане "канониров" из-за запланированной перестройки, в целом им удалось сохранить статус одного из клубов "большой шестерки", а вот Ковентри Сити по итогам прошлого сезона стал чемпионом Первой лиги Англии и поднялся в Чемпионшип.

Отбрасывая шутки в сторону касаемо последних результатов Арсенала, сегодня Ковентри Сити не является соперником даже дублирующему составу команды из Северного Лондона. Но вот в 1999 году, несмотря на статус фаворита, одержать победу над менее титулованным оппонентом "пушкарям" оказалось не под силу.

Более того, подопечные Гордона Стракана оставили в тот вечер футболистов Арсенала абсолютно ни с чем благодаря голам Гари Маккалистера, Мустафы Хаджи и еще совсем молодого нападающего, имя которого потом будут знать все любители английского футбола — Робби Кина. Так, гегемония Манчестер Юнайтед продолжилась и в той кампании, а Арсеналу пришлось бы довольствоваться "серебром" даже в случае победы над Ковентри Сити. Уж очень серьезным был отрыв лидера.

Арсенал — Лестер 6:1, сезон-2000/01

Нынешнее положение Арсенала в турнирной таблице АПЛ очень разочаровывает, поэтому вспоминать и тут только об одних неудачах лондонцев было бы неправильно и незаслуженно. В 2000-м году Джейми Варди еще ходил в школу и мог только мечтать о статусе лидера и главного бомбардира Лестера, в то время как Тьерри Анри уже начал зарабатывать себе статус легенды Арсенала, покоряя достижение за достижением, рекорд за рекордом.

В своем 50-м матче за Арсенал в рамках Премьер-лиги Анри отметился дебютным хет-триком (всего за "канониров" у него их восемь), а его жертвой стал вышеупомянутый Лестер, которому пришлось терпеть на легендарном Хайбери тотальное избиение. Робер Пирес, Патрик Виейра, Фредди Юнгберг и Тони Адамс — все они так или иначе поучаствовали в шести голах своей команды, при этом сопернику удалось ответить лишь единожды.

До знаменитого сезона "Непобедимых" оставалось чуть менее четырех лет, а тогда, в кампании-2000/01, подопечные Арсена Венгера вновь уступили лидерство Манчестер Юнайтед, который завоевал под руководством Алекса Фергюсона третий титул Премьер-лиги подряд. Однако через год манкунианцам все-таки придется передать корону своему принципиальному сопернику, хоть и ненадолго.

Челси — Астон Вилла 4:4, сезон-2007/08

После увольнения Жозе Моуриньо в сентябре 2007 года, Челси по-прежнему имел статус одного из главных претендентов на чемпионский титул. Сменщиком "Особенного" на посту главного тренера "пенсионеров" стал Аврам Грант, который получил в свое распоряжение команду с "менталитетом победителя" и надежной игрой в обороне.

Моуриньо всегда ставил результаты превыше всего, поэтому часто подшучивал над собственными коллегами за результативные игры (в принципе, ничего не изменилось). Встреча с Астон Виллой дала ясно понять, что Челси будет отходить от прагматичного футбола своего бывшего наставника. 4:4 — крайне непривычный счет для "синих" того времени, но и нельзя не отметить, что дубль в том поединке оформил легендарный украинский форвард Андрей Шевченко.

Но матч Челси — Астон Вилла попал в список лучших в истории Boxing Day не только из-за своей результативности или дубля нашего соотечественника. Главное — это развязка, в ходе которой защитник "пенсионеров" Рикардо Карвалью заработал красную карточку и выровнял составы, однако это не помешало Челси повести в счете 4:3 за две минуты до финального свистка. Казалось, что гол в исполнении Михаэля Баллака станет победным, но спустя минуту Эшли Коул удалился с поля за игру рукой на линии собственных ворот. Гарету Барри оставалось просто реализовать пенальти, с чем никаких проблем у него не возникло — 4:4.

Интересно, что степень значимости результата этого матча станет известна только в конце сезона. Именно этих двух очков лондонскому клубу не хватило для того, чтобы догнать в турнирной таблице Манчестер Юнайтед, который и стал чемпионом. Вот так Boxing Day, можно сказать, внес свой вклад в итоговое распределение мест в АПЛ-2007/08. Да, весьма притянуто за уши, но ради красивой истории, думаю, можно сделать исключение.

Манчестер Сити — Халл Сити 5:1, сезон-2008/09

Халл Сити уже давненько не "заходил в гости" в АПЛ, поэтому многие болельщики могли успеть соскучиться за выступлениями "тигров" в элитном дивизионе. Кто-то еще помнит тот драматичный финал Кубка Англии в мае 2014 года, когда Арсенал сумел вырвать победу в дополнительное время и впервые за девять лет поднять над головой свой "любимый" трофей. А кто-то помнит Халл Сити как раз по забавной ситуации во время Boxing Day, о которой мы и вспомним.

На тот момент совсем недавно разбогатевший Манчестер Сити не оставлял никаких шансов "тиграм" по итогам первого тайма (4:0). Фелипе Кайседо и Робиньо оформили по дублю и отправились после свистка в подтрибунное помещение вместе со своей командой. Однако главный тренер Халла Фил Браун решился на нечто необъяснимое и неординарное. Раздевалка? Никакой раздевалки! Браун усадил своих подопечных на газон стадиона и произнес строгую речь перед командой и 45 тысячами ошеломленных болельщиков.

"Я хотел вселить в ребят жизнь, потому что они выглядели каким-то мертвыми. 4 тысячи наших болельщиков, которые приехали нас поддержать, заслуживали услышать какое-то объяснение относительно провальной игры в первом тайме. В раздевалке это было сделать весьма затруднительно", — объяснил свое решение Фил Браун.

Ну и, конечно, это не конец истории. Находчивость наставника Халл Сити также подарила нам одно из лучших и оригинальных празднований в истории футбола, когда Джимми Буллард воссоздал ту ситуацию после гола в ворота Манчестер Сити в следующем сезоне.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 4:3, сезон-2012/13

Сэр Алекс Фергюсон вольно или невольно остался верен своему умению перевернуть ход игры даже в последние секунды противостояния. Спустя 20 лет после безумной ничьей против Шеффилд Уэнсдей, "красные дьяволы" совершили еще один камбэк, но уже не в Boxing Day первого в истории сезона АПЛ, а в Boxing Day, который стал последним в карьере легендарного Алекса Фергюсона.

Соперником Манчестер Юнайтед стал Ньюкасл, который заставил соперника трижды отыгрываться по ходу поединка, но тому всегда удавалось вернуть паритет на табло. А помните такого мексиканского парня Чичарито, который выполнял в команде Фергюсона роль суперсаба? В том матче именного его гол на 90-й минуте позволил МЮ покинуть поле с тремя набранными очками.

Подводя итоги, Манчестер Юнайтед удалось проводить своего многолетнего наставника на пенсию взятием чемпионства, которое для манкунианцев по-прежнему остается последним. Пока очень непросто предположить, какому тренеру наконец-то удастся прервать сложившуюся тенденцию. Ливерпуль ждал 30 лет, Арсенал ждет уже 16 лет, а Тоттенхэм... Даже представить страшно... Несмотря на отсутствие трофеев, Солскьяер сумел повторить за Фергюсоном одну единственную вещь — умение совершать камбэки.

Бонус: Boxing day 1963 года

Очень трудно в топе о самых запомнившихся поединках в истории Boxing Day не упомянуть хотя бы несколькими словами о том, что происходило в декабре 1963 года. По всей видимости, защитники и голкиперы хорошо отпраздновали Рождество, иначе как можно объяснить такое количество пропущенных мячей?

За один день было забито 66 голов, 7 игроков оформили хет-трики и 4 футболиста заработали красные карточки. Будущий чемпион Ливерпуль одержал победу над Сток Сити со счетом 6:1, а занявший второе место Манчестер Юнайтед потерпел поражение от Бернли с аналогичным счетом. Таков уже этот Boxing Day в Англии, но ведь за это мы его и любим.

Никита Евтушенко, Football.ua