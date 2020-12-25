Англия

Манчестер Сити лишился сразу двух игроков стартового состава.

Манчестер Сити на своем официальном сайте объявил о двух выявленных случаях заражения коронавирусом среди футболистов первой команды.

Так, положительный тест на коронавирус сдали нападающий Габриэль Жезус и крайний защитник Кайл Уокер. Также COVID-19 не обошел стороной и двух сотрудников "горожан"

Зараженные отправились на самоизоляцию в соответствии с протоколом Премьер-лиги и правительства Великобритании о карантине в период пандемии.

Стоит отметить, что Жезус и Уокер не смогут помочь своей команде в предстоящих матчах Boxing Day, первым из которых станет домашняя встреча с Ньюкаслом.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.