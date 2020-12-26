Англия

Football.ua представляет анонс центрального матча 15-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Долгожданный Boxing Day начинается, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в центральном матче 15-го тура Премьер-лиги Арсенал примет на своем поле другой лондонский коллектив — Челси.

Суббота, 26 декабря, 19:30. Эмирейтс Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

В прошлом сезоне Арсеналу, откровенно говоря, везло во многих моментах, благодаря чему и удалось выиграть тот самый Кубок Англии в финале против Челси. Нынешняя же кампания преподнесла северолондонской команде противоположный эффект, однако даже невезение в определенных ситуациях блекнет на фоне других существующих проблем. Создание опасных моментов, комбинационная игра, реализация, провалы в оборонительных действиях — все это то, над чем сегодняшнему Арсеналу нужно работать, при чем на трансферном рынке.

Казалось бы, 15-е место в турнирной таблице — более чем объяснимая причина отправить в отставку Микеля Артету и назначить более опытного специалиста, но проблемы "канониров" имеют гораздо большие масштабы. Они начались еще до прихода Артеты, что и является объяснением того, почему испанский коуч по-прежнему сохраняет пост главного тренера Арсенала. Тем не менее, уже семь матчей в АПЛ без побед, из которых пять поражений... "Пушкарям" срочно нужно одержать победу, иначе моральный дух в раздевалке будет не то, чтобы на нуле, а вообще уйдет в минус.

Челси же рассматривался в качестве одного из претендентов на золотые медали после той невероятной трансферной кампании, которую они провели летом. По именам "пенсионеры" значительно превосходят своего будущего соперника, но уровень сыгранности и взаимодействия этих "имен" на футбольном поле оставляет желать лучшего. Более серьезные соперники в лице Вулверхэмптона и Эвертона показали, что сентябрьские проблемы у Челси все еще присутствуют, да и роль Хаверца на поле по-прежнему остается загадкой.

Да, после 14-ти туров подопечные Фрэнка Лампарда занимают пятую строчку, а в последнем матче добыли разгромную победу над Вест Хэмом со счетом 3:0. Но если разбирать саму игру, Вернеру нужно что-то делать со своей реализацией, да и отсутствие травмированного Хакима Зийеха негативно повлияло на развитие атак "синих" на флангах. Добавьте еще к этому то, что в предстоящей встрече рискуют не сыграть два основных крайних защитника в лице Чилвелла и Джеймса, то у Арсенала появляется еще больше шансов на успех. Даже вероятное отсутствие нестабильного Обамеянга может сыграть "канонирам" только в плюс.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Челси. На победу команды Фрэнка Лампарда предлагается коэффициент 2,01, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 3,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60.

Не сыграют: Партей — Зийех.

Под вопросом: Обамеянг, Габриэль — Хадсон-Одои, Джеймс, Чилвелл.

прогноз 1:1

Никита Евтушенко, Football.ua