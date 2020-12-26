Англия

Наставник Манчестер Юнайтед рассказал о психологическом состоянии его подопечных перед игрой против Лестера.

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед ожидает непростой гостевой поединок против Лестера, который опережает его на одно очко в верхней части турнирной таблицы.

Накануне противостояния на Кинг Пауэр Стэдиум главный тренер "Красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер в интервью изданию The Guardian рассказал о психологических трудностях, возникших у его игроков в процессе продвижения к лидирующим позициям в национальном первенстве.

"Вокруг Юнайтед всегда есть посторонний шум, — говорит норвежский наставник, — На данный момент нас больше начали хвалить за нашу игру, и теперь нам нужно научиться справляться с этим.

Мы становимся все лучше и лучше с каждой новой игрой, начали выходить на поле с исключительно мыслями о победе. Мои подопечные осознали, что я хочу увидеть от их игры. Теперь, каждая новая игра — это как финал для нас".

Ближайшая гостевая игра против Лестера будет отличным поводом проверить способность Манчестер Юнайтед вести борьбу за трофей с прямыми конкурентами, поэтому Солскьяер не стал недооценивать угрозу от оппонентов: "У нас было несколько очень хороших, но тяжелых игр против Лестера.

Это очень хорошая команда, во главе которой стоит очень хороший тренер. Мне понравилось наблюдать за их игрой, пока ими руководит Брендан Роджерс. У них есть целый ряд опасных игроков в атаке, которых нужно остерегаться.

Главное — не пропустить первыми, — считает главный тренер Манчестер Юнайтед, — Лестер — одна из тех команд, которым вы определенно не хотите давать преимущество в один или два гола. У них большинство футболистов заточено под контратаку, поэтому следом могут пойти остальные мячи с их стороны. Так что, да, первый гол будет определяющим для всего поединка".

Матч Лестер Сити — Манчестер Юнайтед состоится в субботу, 26 декабря. Начало в 14:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.