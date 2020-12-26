Англия

Наставник лондонского Челси остался недоволен расписанием его команды в рождественский период.

В рамках пятнадцатого тура английской Премьер-лиги, Челси ожидает гостевое лондонское дерби против Арсенала, накануне которого главный тренер "синих" Фрэнк Лампард высказал свою позицию относительно расписания встреч для его команды.

Наставник "пенсионеров" считает, что Челси попал в невыгодное положение в борьбе за наилучшие места в турнирной таблице, так как будет вынужден сыграть сразу два поединка за 48 часов: предстоящая игра против "канониров" (26 декабря) и домашний матч против Астон Виллы (28 декабря). Оба матча стартуют в 19:30 по киевскому времени.

При этом, из числа "предписанных" фаворитов состязания, подобным графиком обладает только Манчестер Сити, в то время как у Ливерпуля, Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед будет больше времени на восстановление.

"Нам придется провести две игры за 48 часов, — сказал Лампард в интервью ESPN, — Я не пытаюсь казаться наиболее хитрым в этой ситуации. Расписание — важный момент в жизни каждой команды по ходу сезона, ведь не только мы ведем борьбу за титул.

К сожалению, причина такого плотного календаря очевидна: игра должна быть показана в прямом эфире, как и все остальные. Мы играем в Арсенал в День подарков (следующий день после Рождества в Англии и других странах — ред.), а наша игра против Манчестер Сити перенесена на воскресенье (3 января — ред.).

Очевидно, что у нас есть пространство для маневра. Астон Вилла хотела получить лишний день на отдых, как и мы, но нас отвергли и Премьер-лига, и телекомпании.

Я не вижу в данной ситуации принципов "честной игры". Я думаю, что это неправильно и не пойдет на пользу игрокам, которые должны играть на максимуме своих возможностей. Не поймите меня неправильно, у Астон Виллы такая же проблема. Но важно подчеркнуть, что мы находимся в неравных условиях с остальными командами", — сокрушается наставник Челси.

"Ранее, в Англии действительно играли матч за матчем. По какой-то причине кто-то из вышестоящих органов переносит нас сейчас в прошлое, хотя на сегодняшний день именно мы имеем лучший продукт в мире, и мы хотим видеть на поле лучших игроков. Как я смогу их выставить, если после Арсенала мне придется чуть ли не полностью поменять состав?", — подытожил Фрэнк Лампард.

Напомним, что матч Арсенал — Челси состоится 26 декабря, в 19:30 по киевскому времени, а наш сайт проведет текстовую трансляцию данного поединка.