Англия

Наставник новичков АПЛ этого сезона подготовил щедрый подарок членам своего коллектива.

Нападающий Лидс Юнайтед Патрик Бэмфорд, во время беседы в рамках официального подкаста клуба, сообщил о том, что на Рождество наставник команды Марсело Бьелса решил разыграть автомобиль среди сотрудников клуба. Об сообщает французское издание L’Équipe.

В перечень претендентов не попали футболисты и непосредственные помощники испанского специалиста, но нашлось место для садовников клубной базы, поваров и прочих представителей административного персонала.

"Марсело хочет, чтобы каждый чувствовал себя частью общего дела. Футболисты и тренеры всегда стоят на переднем плане, но за их плечами работает достаточно много людей, которые в не меньшей степени помогают добиваться поставленных целей, — считает нападающий сборной Англии".

"Я никогда не слышал о подобном ранее, поэтому был приятно удивлен, когда узнал. В прошлом сезоне один из счастливчиков также выиграл машину. Это был Volkswagen Golf или, может быть, FIAT. Я не знаю, купил ли тренер его сам, но, поскольку именно он организовал розыгрыш, я полагаю, что да".

Напомним, что ближайший матч с участием Лидс Юнайтед запланирован на воскресенье, 27 декабря, когда команда дома будет принимать Бернли.