Англия

Гости дважды вели в счете, но не смогли набрать три очка.

Манчестер Юнайтед отправился в гости к Лестеру в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Англии. Оле-Гуннар Солскьяер оставил в запасе Кавани и Погба и решил сыграть с тремя центральными защитниками. С первых минут команды задали хороший темп игры и довольно быстро могли открыть счет в поединке.

Рашфорд пробивал головой из убойной позиции в чужой штрафной после выверенной передачи Фернандеша - выше ворот пошел мяч. Лестер ответил, но менее остро, когда Варди пробил в одно касание после передачи с правого фланга, но мяч прошел выше цели. После этого игра немного успокоилась, а потому опасные моменты не возникали.

Счет был открыт в середине первой половины игры, когда Бруну Фернандеш аккуратно протолкнул мяч на Рашфорда после передачи Джеймса, а Маркус не оставил голкиперу шансов в ближнем бою. 0:1. "Лисы" сразу же ринулись в атаку после пропущенного гола и довольно быстро смогли восстановить паритет - Барнс получил мяч около чужой штрафной и пробил точно в угол, а Де Хеа не спас. 1:1.

До конца первой половины игры команды обменялись еще несколькими выпадами, но особой остроты они не несли. Отдыхать соперники ушли при равном счете на табло. В начале второго тайма игра продолжилась в привычном ключе, что не понравилось Оле-Гуннару Солскьяеру — норвежец выпустил Погба.

На исходе часа игры Манчестер Юнайтед должен был выходить вперед, но Рашфорд умудрился попасть в выставленную руку Шмайхелем при выходе один на один. За пятнадцать минут до конца основного времени на поле появился Кавани — уругвайцу потребовалось несколько минут, чтобы поучаствовать в голе.

Кавани аккуратно отпасовал на Фернандеша, а тот послал мяч мимо Шмайхеля. 1:2. Дуэт словно показал Рашфорду и Мартиалю, как выглядит футбол высшего уровня. "Лисы" мобилизовали силы и вновь довольно быстро сравняли счет - Перес прострелил с правого фланга, а Варди ударом в одно касание послал мяч в угол ворот после рикошета от Туанзебе. 2:2.

Больше команды не смогли изменить счет, хотя было заметно, что и Лестер, и Манчестер Юнайтед хотели набрать три балла. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

Лестер — Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Барнс, 31, Варди, 85 — Рашфорд, 23, Фернандеш, 79

Лестер: Шмейхель — Джастин, Эванс, Фофана, Кастань — Тилеманс, Ндиди — Олбрайтон (Перес, 81), Мэддисон, Барнс — Варди.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф (Туанзебе, 64), Магуайр, Байи, Шоу — Мактоминей, Фред — Джеймс (Погба, 54), Бруну Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль (Кавани, 75).

Предупреждения: Мэддисон, Ндиди — Фернандеш