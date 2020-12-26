Англия

Наставник "лис" прокомментировал ничью с Манчестер Юнайтед.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс подвел итоги поединка 15-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед (2:2).

"Хорошая игра двух атакующих команд. Наша оборона и контр-прессинг были в порядке. Против команд, как Манчестер Юнайтед, так и надо играть. В первом тайме этот элемент игры был хорош.

Во втором тайме нам пришлось немного больше защищаться, но мы все же действовали компактно и плотно, а затем имели хорошие моменты. Возможно, нам не хватало последнего паса.

Это игра Джейми Варди, поэтому он один из лучших. Что касается его уровня концентрации, то он всегда в штрафной или около нее. У него футбольный мозг, и он знает, где окажется мяч, после чего завершает эпизод.

Рэшфорд имел момент на раннем этапе, и, думаю, в первом тайме мы были лучшей командой на поле. Удача немного отвернулась от нас, а Варди сделал то, что сделал, он классно завершает атаки. Думаю, это меньшее из того, чего мы заслуживали", – цитирует Роджерса BBC.

Ранее наставник "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер рассказывал о психологическом состоянии его подопечных перед игрой против Лестера.