Стали известны стартовые составы команд на матч 15 тура АПЛ между лондонскими Арсеналом и Челси.
рис джеймс, getty images
26 декабря 2020, 18:41
Фланговые защитники Челси Рис Джеймс и Бен Чилвелл, чье участие в дерби с Арсеналом было под вопросом, успели восстановиться после полученных повреждений. Они выйдут в стартовом составе на поединок против "канониров".
В составе хозяев не готов сыграть основной центральный защитник Габриэль, поэтому его место на поле займет Пабло Мари. Кроме этого, главный тренер Арсенала Микель Артета оставил Николя Пепе в запасе, предоставив шанс проявить себя Эмилю Смит-Роу. Капитан команды Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся в заявку "канониров", но пока не готов сыграть с первых минут.
Арсенал: Лено — Холдинг, Мари, Тирни — Бельерин, Эльнени, Джака, Сака — Смит-Роу, Ляказетт, Мартинелли
Запасные: Рунарссон, Суареш, Мустафи, Себальос, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Обамеянг, Пепе, Нкетиа
Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Ковачич, Канте, Маунт — Пулишич, Абрахам, Вернер
Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Гилмор, Хаверц, Жиру, Хадсон-Одои
Матч Арсенал — Челси начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.