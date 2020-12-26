Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 15 тура АПЛ между лондонскими Арсеналом и Челси.

Фланговые защитники Челси Рис Джеймс и Бен Чилвелл, чье участие в дерби с Арсеналом было под вопросом, успели восстановиться после полученных повреждений. Они выйдут в стартовом составе на поединок против "канониров".

В составе хозяев не готов сыграть основной центральный защитник Габриэль, поэтому его место на поле займет Пабло Мари. Кроме этого, главный тренер Арсенала Микель Артета оставил Николя Пепе в запасе, предоставив шанс проявить себя Эмилю Смит-Роу. Капитан команды Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся в заявку "канониров", но пока не готов сыграть с первых минут.

Арсенал: Лено — Холдинг, Мари, Тирни — Бельерин, Эльнени, Джака, Сака — Смит-Роу, Ляказетт, Мартинелли

Запасные: Рунарссон, Суареш, Мустафи, Себальос, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Обамеянг, Пепе, Нкетиа

Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Ковачич, Канте, Маунт — Пулишич, Абрахам, Вернер

Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Гилмор, Хаверц, Жиру, Хадсон-Одои

Матч Арсенал — Челси начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.