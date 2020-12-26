Англия

Два гола гостей были отменены после просмотра VAR.

Фулхэм принимал Саутгемптон в рамках 15-го тура Английской Премьер-лиги.

Первый гол был забит только на 75-й минуте поединка. Форвард гостей Шейн Лонг отправил мяч в сетку ворот Фулхэма, однако взятие ворот было отменено после просмотра VAR по причине офсайда.

Спустя 10 минут Тео Уолкотт забил второй мяч в ворота хозяев, но и этот гол не был засчитан. Просматривая видеоповтор рефери все-таки увидел у англичанина офсайд.

К сожалению Саутгемптона, поединок так и завершился нулевой ничьей.

Фулхэм — Саутгемптон 0:0

Фулхэм: Ареоля — Аина, Андерсен, Адарабиойо — Рид Б (Митрович, 83), Замбо, Рид Х, Робинсон, Лофтус-Чик, Лукман (Кебано, 90) — Кавалейру.

Саутгемптон: Макарти — Уокер-Питерс, Беднарек, Стивенс, Бертран — Уолкотт, Уорд-Проуз, Диалло, Армстронг — Лонг (Н`Лундулу, 90+2), Адамс.

Маккарти, Стивенс, Беднарек, Уолкер-Питерс, Бертранд, Армстронг, Диало, Уорд-Праус, Уолкотт, Адамс, Лонг. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4226813-fulhem-sautgempton-startovye-sostavy-komand-na-match-15-go-tura-apl.html?utm_source=copypaste

Предупреждения: Рид Б, Замбо