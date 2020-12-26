Два гола гостей были отменены после просмотра VAR.
Фулхэм - Саутгемптон, Getty Images
26 декабря 2020, 18:53
Фулхэм принимал Саутгемптон в рамках 15-го тура Английской Премьер-лиги.
Первый гол был забит только на 75-й минуте поединка. Форвард гостей Шейн Лонг отправил мяч в сетку ворот Фулхэма, однако взятие ворот было отменено после просмотра VAR по причине офсайда.
Спустя 10 минут Тео Уолкотт забил второй мяч в ворота хозяев, но и этот гол не был засчитан. Просматривая видеоповтор рефери все-таки увидел у англичанина офсайд.
К сожалению Саутгемптона, поединок так и завершился нулевой ничьей.
Фулхэм — Саутгемптон 0:0
Фулхэм: Ареоля — Аина, Андерсен, Адарабиойо — Рид Б (Митрович, 83), Замбо, Рид Х, Робинсон, Лофтус-Чик, Лукман (Кебано, 90) — Кавалейру.
Саутгемптон: Макарти — Уокер-Питерс, Беднарек, Стивенс, Бертран — Уолкотт, Уорд-Проуз, Диалло, Армстронг — Лонг (Н`Лундулу, 90+2), Адамс.
Маккарти, Стивенс, Беднарек, Уолкер-Питерс, Бертранд, Армстронг, Диало, Уорд-Праус, Уолкотт, Адамс, Лонг.
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https://www.championat.com/football/news-4226813-fulhem-sautgempton-startovye-sostavy-komand-na-match-15-go-tura-apl.html?utm_source=copypaste
Предупреждения: Рид Б, Замбо