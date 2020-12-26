Подопечные Микеля Артеты прервали затянувшуюся неудачную серию, обыграв "пенсионеров" (3:1).
радость игроков арсенала, getty images
26 декабря 2020, 21:24
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Арсенал - Челси 3:1
Голы: Ляказетт, 35 (с пенальти), Джака, 44, Сака, 56 — Абрахам, 85
Арсенал: Лено — Холдинг, Мари, Тирни — Бельерин, Эльнени, Джака, Сака — Смит-Роу (Уиллок, 65), Ляказетт (Мустафи, 90+2), Мартинелли (Пепе, 71)
Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Ковачич (Жоржиньо, 46), Канте (Хаверц, 74), Маунт — Пулишич, Абрахам, Вернер (Хадсон-Одои, 46)
Предупреждения: Мари, Тирни — Силва
На 90+1-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти (вратарь)