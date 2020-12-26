Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Сити и Ньюкасл.
Александр Зинченко, Getty Images
26 декабря 2020, 21:30
Манчестер Сити в рамках пятнадцатого тура английской Премьер-лиги будет на своем поле принимать Ньюкасл.
Хосеп Гвардиола, по сравнению с успешной игрой прошлого тура в гостях у Саутгемптона (1:0), применил минимальную ротацию: Канселу вернулся на правый фланг обороны, а слева сыграет Аке.
Ньюкасл Стива Брюса вылетел из Кубка Английской лиги в середине недели, в отличии от соперника, поэтому был вынужден идти на ряд новых тактических решений. "Сороки" сыграют в схеме с пятью защитниками, флангами которой станут Йедлин и Ритчи, в то время как тройку центральных дополнил Шер. В полузащите Мерфи сыграет в правом фланге, а Хейден отправится в пару к Мэттью Лонгстаффу в центр поля. На острие атаки выступит Жоэлинтон.
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Аке — Гюндоган, Родри — Силва, Де Брюйне, Стерлинг — Торрес.
Запасные: Стеффен, Зинченко, Ляпорт, Менди, Фернандиньо, Фоден, Палмер, Агуэро, Марез.
Запасные: Гиллеспи, Льюис, Крафт, Манкильо, Ш. Лонгстафф, Андерсон, А. Кэрролл, Гэйл, Уилсон.
Ньюкасл: Дарлоу — Йедлин, Шер, Фернандес, Кларк, Ритчи — Мерфи, Хейден, Хендрик, М. Лонгстафф, Альмирон — Жоэлинтон.
Матч Манчестер Сити — Ньюкасл начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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