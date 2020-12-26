Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Сити и Ньюкасл.

Манчестер Сити в рамках пятнадцатого тура английской Премьер-лиги будет на своем поле принимать Ньюкасл.

Хосеп Гвардиола, по сравнению с успешной игрой прошлого тура в гостях у Саутгемптона (1:0), применил минимальную ротацию: Канселу вернулся на правый фланг обороны, а слева сыграет Аке.

Ньюкасл Стива Брюса вылетел из Кубка Английской лиги в середине недели, в отличии от соперника, поэтому был вынужден идти на ряд новых тактических решений. "Сороки" сыграют в схеме с пятью защитниками, флангами которой станут Йедлин и Ритчи, в то время как тройку центральных дополнил Шер. В полузащите Мерфи сыграет в правом фланге, а Хейден отправится в пару к Мэттью Лонгстаффу в центр поля. На острие атаки выступит Жоэлинтон.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Аке — Гюндоган, Родри — Силва, Де Брюйне, Стерлинг — Торрес.

Запасные: Стеффен, Зинченко, Ляпорт, Менди, Фернандиньо, Фоден, Палмер, Агуэро, Марез.



Ньюкасл: Дарлоу — Йедлин, Шер, Фернандес, Кларк, Ритчи — Мерфи, Хейден, Хендрик, М. Лонгстафф, Альмирон — Жоэлинтон.