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Манчестер Сити — Ньюкасл 2:0
Голы: Гюндоган, 14, Торрес, 55

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Аке — Гюндоган (Фоден, 90), Родри (Фернандиньо, 57) — Силва, Де Брюйне, Стерлинг — Торрес (Агуэро, 77).

Ньюкасл: Дарлоу — Йедлин, Шер, Фернандес, Кларк, Ритчи (Льюис, 66) — Мерфи, Хейден, Хендрик, М. Лонгстафф, Альмирон (Гейл, 82) — Жоэлинтон (Кэрролл, 71).

Предупреждения: Родри, Канселу — Ритчи/