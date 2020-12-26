Англия
26 декабря 2020, 23:55
Манчестер Сити уверенно разобрался с Ньюкаслом
Подопечные Хосепа Гвардиолы в домашнем поединке против середняка АПЛ сумели улучшить положение в турнирной таблице (2:0).
Манчестер Сити — Ньюкасл, Getty Images
26 декабря 2020, 23:55
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Манчестер Сити — Ньюкасл 2:0
Голы: Гюндоган, 14, Торрес, 55
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Аке — Гюндоган (Фоден, 90), Родри (Фернандиньо, 57) — Силва, Де Брюйне, Стерлинг — Торрес (Агуэро, 77).
Ньюкасл: Дарлоу — Йедлин, Шер, Фернандес, Кларк, Ритчи (Льюис, 66) — Мерфи, Хейден, Хендрик, М. Лонгстафф, Альмирон (Гейл, 82) — Жоэлинтон (Кэрролл, 71).
Предупреждения: Родри, Канселу — Ритчи/