Англия

Football.ua представляет анонс матча 16-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Boxing Day продолжает набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 16-го тура Премьер-лиги Эвертон примет на своем поле Манчестер Сити.

Понедельник, 28 декабря, 22:00. Гудисон Парк, Ливерпуль. Главный арбитр — Мартин Аткинсон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Пока большинство людей активно готовятся к новогодним праздникам, футболисты высшего дивизиона Англии о заслуженном отдыхе даже не задумываются. Эвертон и Манчестер Сити всего двое суток назад одержали победы над Шеффилд Юнайтед и Ньюкаслом соответственно, а уже сегодня должны будут определять сильнейшего в очном противостоянии. Нельзя не отметить, что подопечные Карло Анчелотти успешно преодолели кризис и вернулись в зону Лиги чемпионов, занимая вторую строчку в турнирной таблице. Большинство соперников были не из числа простых, но расслабляться пока еще рано.

Успешная серия Эвертона на данный момент составляет пять поединков подряд, а последние четыре матча и вовсе завершились для мерсисайдцев победами. Арсеналу, Челси, Лестеру и вышеупомянутому Шеффилд Юнайтед оказалось не под силу избежать поражений от команды Анчелотти, при этом Бернли все-таки удалось набрать один пункт. Интересно, что последняя неудача Эвертона произошла ровно месяц назад. Тогда "ирисок" минимально обыграл Лидс Юнайтед. Возможно, история повторится и сегодня, но против более серьезного соперника.

Манчестер Сити, в отличие от Эвертона, пока никак не удается попасть в еврокубковую зону, однако, справедливости ради, "горожане" находятся буквально в шаге от выполнения этой задачи. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают шестую строчку и имеют одинаковое количество набранных очков с пятым Тоттенхэмом. Разница только в том, что у Сити есть еще один матч в запасе.

Хоть "горожане" не отличаются высокой результативностью в нынешней кампании АПЛ, сколотить свою успешную серию им также удалось. Манчестер Сити не знает поражений в течение шести поединков подряд в Премьер-лиги, хотя против Манчестер Юнайтед и Вест Бромвича финальный свисток фиксировал ничейные результаты. Нельзя не отметить, что "горожане" также пробились в полуфинал своего любимого турнира, Кубка английской лиги, благодаря уверенной победе над лондонским Арсеналом, но успешные результаты в АПЛ — первоочередная задача, в этом не стоит сомневаться.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Сити. На победу команды Хосепа Гвардиолы предлагается коэффициент 1,50, тогда как потенциальный успех Эвертона оценивается показателем 6,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,80.

Не сыграют: Динь, Делф, Гбамен, Аллан, Ришарлисон — Эрик Гарсия, Габриэль Жезус, Уокер.

Под вопросом: Хамес Родригес — ...