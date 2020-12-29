Англия

Football.ua анонсирует матч 16-го тура АПЛ между МЮ и Вулверхэмптоном.

В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед сыграет против Вулверхэмптона.

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон

29 декабря, 22:00, Манчестер, Олд Траффорд. Судья — Джон Мосс. Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Фанаты Манчестер Юнайтед сейчас ликуют. Команда показывает отличные результаты в последних матчах. В восьми поединках подопечные Оле-Гуннара Солскьяера добыли шесть побед и дважды сыграли вничью. После разгрома Лидса, игроки не оставили шансов Эвертону, который также на ходу, но в последнем матче сыграли вничью с Лестером, хотя, откровенно говоря, должны были брать три очка. "Красным дьяволам" есть еще что доказывать. Шансы выиграть АПЛ есть, хотя все знают, что у Юнайтед за хорошей серией может наступить и черная полоса. Сейчас на них не давит Лига чемпионов, а если ставит задачу победить в АПЛ, то Лига Европы отойдет на второй план. Безусловно, что МЮ — фаворит матча с "волками".

Кто не может в текущем сезоне похвастаться высокой позицией в таблице перед Boxing Day, так это Вулверхэмптон. "Очень симпатичная команда, с отличным подбором футболистов, талантливым тренером и огромным невезением", — вот как можно охарактеризовать сегодняшний Вулверхэмптон. Заглянув в таблицу можно увидеть, что они идут на 11-й строчке. До зоны Лиги Европы рукой подать, но бешенный темп АПЛ загоняет "волков" в тупик. Признаем, что у них не настолько крутой подбор игроков, как у предстоящего соперника, и многие не выдерживают ритма поединков, ведь клуб играет два матча за три дня. Посмотрим, как скоро Вулвз сможет выйти из тупика и обрести стабильность, а пока они аутсайдеры матча с МЮ.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Ван-Биссака, Джонс, Рохо — Джонни, Дендонкер, Хименес

прогноз 3:0

Манчестер Юнайтед явно превосходит своего соперника и по физическим кондициям и по моральным. Поэтому прогнозируем легкую победу "красных дьяволов" на Олд Траффорд.