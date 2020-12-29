Англия

Football.ua расскажет, как гранды удивляли в матчах Boxing Day.

Праздники праздниками, а Boxing Day по расписанию. В разгар очередного горячего периода в АПЛ предлагаем вам вспомнить несколько удивительных результатов последней декады в поединках с участием грандов.

Челси – Астон Вилла 3:3, 21-й тур сезона-2010/11

После внутреннего "дубля" в сезоне-2009/10, Челси не сумел защитить титул в будущей кампании, заняв итоговое второе место за могучими плечами Манчестер Юнайтед сэра Алекса.

Перед поединком против Астон Виллы "пенсионеры" располагались на четвертом месте в таблице в четырех очках от первого места, так что победа над идущими внизу таблицы бирмингемцами не должна была составить подопечным Карло Анчелотти особого труда. Как бы не так.

Вилла оказала фавориту достойное сопротивление, когда сумела сравнять счет усилиями Эшли Янга (да-да, того самого) и выйти вперед на 47 минуте благодаря голу Эмиля Хески, но лондонцы, казалось, таки сумели вырвать три очка в концовке после взятий ворот Дидье Дрогба и Джона Терри. Однако гости вновь сумели отыграться уже в компенсированное время. Будущий чемпион Англии в составе Лестера Марк Олбрайтон классно качнул Дениэля Старриджа и выполнил идеальный навес на Кирана Кларка.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 3:0, 20-й тур сезона-2011/12

Матч из разряда, когда после окончания сезона кто-то из фаворитов подсчитывает итоговые очки и сетует на то, что чемпионский титул был упущен в том или ином проигранном поединке.

В итоговой таблице кампании 2011/12 "красным дьяволам" не хватило всего лишь одного очка для того, чтобы обойти соперников из противоположной части Манчестера. Кто знает, одолей подопечные сэра Алекса крепкий Ньюкасл, может они бы сумели надеть на голову золотую корону.

А так команда Алана Пардью сумела нанести "манкунианскому" кораблю три безответных пробоины в корпусе. Первое и победное взятие ворот, кстати, на счету сенегальского форварда Демба Ба, год спустя пополнившего ряды лондонского Челси.

Сандерленд – Манчестер Сити 1:0, 19-й тур сезона-2012/13

Долгое время Сандерленд был весьма крепким орешком для Ман Сити, который удавалось расколоть далеко не всегда. Очередная потеря очков случилась на следующий день после Рождества.

"Блу Мун" изо всех сил преследовали мчащийся к последнему на данный момент чемпионскому титулу МЮ, перед 19 туром отставая от злейших врагов на четыре очка.

"Дьяволы" еще и активно добавили перчинки, когда едва не сгорели Ньюкаслу в родных стенах, но успели вырвать победу в концовке (4:3). Ну а единственный гол печально известного Адама Джонсона подарил "черным котам" сенсационную победу над фаворитом.

Тоттенхэм – Челси 5:3, 20-й тур сезона-2014/15

Несмотря на наличие на тренерском мостике Маурисио Почеттино, "шпоры" еще не представляли из себя грозную силу в первый сезон аргентинского наставника.

К примеру, перед поединком с Челси "лилово-белые" располагались лишь на седьмом месте. Кроме того, команда Жозе Моуриньо до поединка на Уайт Харт Лейн уступила только Ньюкаслу.

Диего Коста сумел открыть счет, но затем Тоттенхэм выдал потрясающий отрезок, четырежды расписавшись в воротах Тибо Куртуа. Челси сумел лишь дважды сократить отставание в счете, но в итоге отправился из Северного на Юго-западный Лондон не солоно хлебавши.

Саутгемптон – Арсенал 4:0, 18-й тур сезона-2015/16

Эх, какая роскошная банда тогда была у Саутгемптона – Садио Мане, Мартен Стекеленбург, Шейн Лонг, Вирджил ван Дейк, Душан Тадич, Жозе Фонте и тд. Возглавляемые Рональдом Куманом "святые", будто праздничное похмелье, обрушились на ворота Петра Чеха.

К тому моменту все уже стали воспринимать сенсационный Лестер, как реального претендента на чемпионство, так что терять очки Арсеналу было нельзя.

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В 18 туре все складывалось в пользу "канониров". "Лисы" минимально уступили Ливерпуля, поэтому возвращение на первую строчку оставалось в руках подопечных Арсена Венгера.

Но Арсенал не сумел что-либо противопоставить крепкому Саутгемптону, позволив Шейну Лонгу и компании забить четырежды с пяти ударов в створ и оформить разгром гостей.

Лестер – Манчестер Сити 2:1, 19-й тур сезона-2018/19

Перипетии чемпионской гонки практически двухгодичной давности еще не успели полностью выветриться из памяти, но все же мы попросту не могли не включить данный поединок в этот список.

Ливерпуль на тот момент как раз увеличивал отрыв от Сити Хосепа Гвардиолы, который умудрился уступить Кристал Пэлас, а вскоре проиграл и Лестеру.

Бернарду Силва открыл счет, но Марк Олбрайтон и Рикарду Перейра принесли команде Клода Пюэля неожиданную викторию.

Вулверхэмптон – Манчестер Сити 3:2, 19-й тур сезона-2019/20

К моменту встречи с "волками" Сити уже безнадежно отстал от Ливерпуля, но вполне мог потерять даже второе место ввиду блестящей формы Лестера. "Лисы" тогда демонстрировали потрясающую стабильность.

Неожиданной преградой к завоеванию трех очков стал настоящий мастер по снятию скальпов с фаворитов – Вулверхэмптон.

Команда Нуну Эшпириту Санту сумела добыть волевую победу в самой концовке благодаря голам Рауля Хименеса и Мэтта Доэрти.

Норвич – Тоттенхэм 2:2, 20-й тур сезона-2019/20

Во всех смыслах безнадежный Норвич, тем не менее, успел попортить кровь командам из топ-шестерки АПЛ.

Исключением не стал Тоттенхэм, причем "шпоры" еще и вынуждены были дважды отыгрываться по ходу встречи. Спасительный гол Харри Кейна с пенальти пришел на 81 минуте, но дожать неуступчивого соперника банде Жозе Моуриньо не удалось.

Роман Котляр, Football.ua