Англия

"Канониры" добились минимальной победы.

Арсенал в рамках шестнадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Брайтону и добился минимальной победы..

Единственный гол в поединке забил Ляказетт сразу же после выхода на замену в середине второй половины игры.

"Канониры" благодаря победе смогли подняться на тринадцатую строчку турнирной таблицы.

Брайтон — Арсенал 0:1

Гол: Ляказетт, 66

Брайтон: Санчес — Велтман, Уэбстер, Данк, Бернардо, Берн - Гросс, Проппер (Марч, 68), МакАллистер (Мопе, 67), Биссума — Джаханбахш (Троссард, 75)

Арсенал: Лено — Холдинг, Мари, Тирни, Бельерин, Сака (Себальос, 81) — Джака, Мартинелли (Ляказетт, 66), Эль-Ненни, Смит-Роу (Мэйтленд-Найлз, 89) — Обамеянг.

Предупреждения: Данк, Джаханбакш