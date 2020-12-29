"Канониры" добились минимальной победы.
Брайтон - Арсенал, getty images
29 декабря 2020, 21:57
Арсенал в рамках шестнадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Брайтону и добился минимальной победы..
Единственный гол в поединке забил Ляказетт сразу же после выхода на замену в середине второй половины игры.
"Канониры" благодаря победе смогли подняться на тринадцатую строчку турнирной таблицы.
Брайтон — Арсенал 0:1
Гол: Ляказетт, 66
Брайтон: Санчес — Велтман, Уэбстер, Данк, Бернардо, Берн - Гросс, Проппер (Марч, 68), МакАллистер (Мопе, 67), Биссума — Джаханбахш (Троссард, 75)
Арсенал: Лено — Холдинг, Мари, Тирни, Бельерин, Сака (Себальос, 81) — Джака, Мартинелли (Ляказетт, 66), Эль-Ненни, Смит-Роу (Мэйтленд-Найлз, 89) — Обамеянг.
Предупреждения: Данк, Джаханбакш