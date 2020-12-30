Англия

Футболист настроен пробиться в заявку сборной Франции на Евро-2020 именно с помощь выступлений за лондонский клуб.

Известный итальянский журналист Фабрицио Романо посредством публикации в своем Twitter-аккаунте сообщил о том, что нападающий лондонского Челси Оливье Жиру не покинет свой клуб в ближайшее трансферное окно.

Источник рассказал об этом в контексте возможного интереса миланского Интера в покупке опытного игрока линии атаки, однако "синие" не намерены терять одного из наиболее стабильных игроков в непростой для коллектива период сезона.

В текущем сезоне французский форвард провел 15 матчей (595 минут) за "пенсионеров" в трех турнирах: английской Премьер-лиге, Лиге чемпионов УЕФА и Кубке Английской лиги, оформив в них 9 голевых ударов.

Действующий контракт футболиста с Челси рассчитан до конца июня 2021 года, однако сам Жиру до начала сезона выражал серьезную встревоженность тем, что может не попасть в обойму национальной команды Франции на грядущем чемпионате Европы-2020.

Следующий матч лондонского Челси с возможным участием в нем Оливье Жиру состоится 3 января 2021 года, когда "синие" будут принимать Манчестер Сити.