Англия

Бывший нападающий Челси получил назначение на пост главного тренера.

Джимми Флойд Хассельбайнк стал новым главным тренером Бертон Альбион, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.

Нидерландец уже ранее возглавлял Бертон в период с ноября 2014 года по декабрь 2015.

Последним местом работы Хассельбайнка был Нортхэмптон, откуда его уволили из-за неудовлетворительных результатов.

Бертон Альбион идет на последнем месте турнирной таблицы третьего по силе дивизиона Англии с 13 очками после 21 матча.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.