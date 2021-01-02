Англия

Завершился очередной матч 17-го тура Премьер-лиги.

В рамках 17-го тура АПЛ Брайтон дома расписал мировую с Вулверхэмптоном (3:3).

На 13-й минуте хозяев вывел вперед Коннолли. Однако Вулверхэмптон быстро пришел в себя и в первой половине игры забил трижды. Сначала отметился Роман Се, затем в свои забил Берн, а на 44-й пенальти реализовал Невеш.

Но игроки Брайтона вышли заряженными на второй тайм и отыгрались усилиями Мопе и Данка.

Брайтон — Вулверхэмптон 3:3

Голы: Коннолли, 13, Мопе, 46, Данк, 70 — Се, 19, Берн, 34 (АГ), Невеш, 44

Брайтон: Санчес, Велтман, Данк, Берн (Лаллана, 69), Уайт, Биссума (Проппер, 46), Марч, Троссард, Уэбстер, Мопе, Коннолли (Зекири, 46).

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Аит-Нури, Семеду, Коуди, Се, Моутинью, Рубен Невеш, Траоре, Витинья (Килмен, 64), Нету, Фабиу Силва (Отасоуи, 87).

Предупреждения: Биссума, Берн, Семеду.