Англия

Юный дорогостоящий новичок Манчестер Юнайтед будет получать практику в своем экс-клубе.

Как сообщает британское подразделение Sky Sports, ивуарийский нападающий Амад Диалло, который стал первым трансфером английского Манчестер Юнайтед в зимний период переходов, может доиграть текущий сезон в своем бывшем клубе — бергамаской Аталанте.

"Красные дьяволы" успели подписать футболиста в последний день осенней трансферной кампании, однако игрок остался в Италии дабы получать игровую практику. В новом сезоне Диалло появился на поле всего на 35 минут, приняв участие в одном матче Лиги чемпионов УЕФА и итальянской Серии А.

Поводом для появления подобного сценарий развития событий стало заявление главного тренера "Богини" Джан Пьеро Гасперини на пресс-конференции перед матчем против Сассуоло: "Очевидно, что Диалло собирается уезжать в Манчестер Юнайтед, но при этом у него есть все шансы остаться с нами еще на несколько месяцев. Его игра мне очень нравится, к тому же — ему всего 18. Я бы хотел, чтобы он остался до июня, но, очевидно, это зависит от его уже теперешнего клуба".

Диалло перебрался в академию Аталанты в 2015 году, дебютировав в составе "взрослой" команды в октябре 2020 года, когда клуб из Бергамо разгромил фриульский Удинезе со счетом 7:1 — один из голов оказался на счету Диалло, который вышел на замену, став при этом первым игроком 2002 года рождения, который забивал в Серии А.

Напомним, что суммой отступных за молодого футболиста стали 37,2 млн фунтов стерлингов.

Поединок Аталанта — Сассуоло состоится в воскресенье, 3 января. Начало в 16:00 по киевскому времени.