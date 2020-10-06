Англия

Амад Диалло Траоре присоединится к Манчестер Юнайтед в январе.

Манчестер Юнайтед согласовал все детали трансфера 18-летнего нападающего Амада Траоре с Аталантой — сообщил официальный сайт манкунианцев.

МЮ считает Траоре одним из самых перспективных вингеров в нынешнем итальянском футболе. Скауты "красных дьяволов" следили за ним с 2016 года, когда он выступал за Аталанту U-15.

В связи с тем, что юному ивуарийцу необходимо получить разрешение на работу в Великобритании, а это процесс не быстрый, к своей новой команде Амад присоединится в январе 2021 года.

🔴 We have reached an agreement with Atalanta for the future transfer of Amad Diallo, subject to a medical, personal terms and work permit. 👋#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020

Ранее сообщалось, что за игрока, сыгравшего 3 матча за первую команду Аталанты и забившего 1 мяч, манкунианцы, в последний момент перехватившие его у Пармы, заплатят 25 миллионов евро и еще 15 бергамаски могут получить в виде различных бонусов.