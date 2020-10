Манчестер Юнайтед согласовал все детали трансфера 18-летнего нападающего Амада Траоре с Аталантой — сообщил официальный сайт манкунианцев.

МЮ считает Траоре одним из самых перспективных вингеров в нынешнем итальянском футболе. Скауты "красных дьяволов" следили за ним с 2016 года, когда он выступал за Аталанту U-15.

В связи с тем, что юному ивуарийцу необходимо получить разрешение на работу в Великобритании, а это процесс не быстрый, к своей новой команде Амад присоединится в январе 2021 года.

