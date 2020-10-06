Амад Диалло Траоре присоединится к Манчестер Юнайтед в январе.
Амад Траоре, Getty Images
06 октября 2020, 00:03
Манчестер Юнайтед согласовал все детали трансфера 18-летнего нападающего Амада Траоре с Аталантой — сообщил официальный сайт манкунианцев.
МЮ считает Траоре одним из самых перспективных вингеров в нынешнем итальянском футболе. Скауты "красных дьяволов" следили за ним с 2016 года, когда он выступал за Аталанту U-15.
В связи с тем, что юному ивуарийцу необходимо получить разрешение на работу в Великобритании, а это процесс не быстрый, к своей новой команде Амад присоединится в январе 2021 года.
Ранее сообщалось, что за игрока, сыгравшего 3 матча за первую команду Аталанты и забившего 1 мяч, манкунианцы, в последний момент перехватившие его у Пармы, заплатят 25 миллионов евро и еще 15 бергамаски могут получить в виде различных бонусов.