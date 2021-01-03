"Лисы" продолжают сохранять позицию в зоне Лиги чемпионов.
Ньюкасл - Лестер, Getty Images
03 января 2021, 18:11
Завершился поединок 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ньюкасл принимал на своем поле Лестер.
Подопечные Брендона Роджерса одержали победу с минимальным преимуществом в счете благодаря голам Мэддисона и Тилеманса.
За "сорок" же забитым мячом отметился Кэрролл, чего оказалось недостаточно для того, чтобы одержать команде Стива Брюса положительный результат.
Ньюкасл — Лестер 1:2
Голы: Кэрролл, 82 — Мэддисон, 55, Тилеманс, 72.
Ньюкасл: Дарлоу, Фернандес, Шер, Кларк, Ритчи, Лонгстафф, Альмирон (Мерфи, 64), Лонгстафф, Йедлин (Кэрролл, 79), Уилсон, Жоэлинтон (Шелви, 65).
Лестер: Шмейхель, Эванс, Фофана, Кастань, Джастин, Барнс, Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Сеюнджю, 79), Варди.
Предупреждения: Тилеманс, Джастин.