Англия

Коллектив Хосепа Гвардиолы свои главные задачи решил еще в первом тайме.

Лондонский Челси пережил не лучший отрезок в новом сезоне, который аккуратно растянулся по декабрю 2020 года, поэтому получить в качестве первого соперника в новом, 2021-м, году Манчестер Сити — было не самым лучшим подарком календаря для коллектива Фрэнка Лампарда. "Горожане", как бы их игру не критиковали в новом футбольном году, свои очки в каком-либо количестве набирали исправно.

Матч семнадцатого тура английской Премьер-лиги на Стэмфорд Бридж был образцом противостояния двух прямых конкурентов в турнирной таблице. У "синих" и "лунных котов" было 26 очков перед началом футбольного уик-энда, поэтому игра фактически велась сразу за шесть очков. Прекрасный вариант для того, чтобы отсечь одного из прямых конкурентов, да и обезопасить собственные позиции в условиях предельной плотности. "Boxing day" в АПЛ, на удивление, лишь лондонский Арсенал прошел уверенно, а расстояние между третьей и 14-й строчкой составляло всего семь очков.

Настроение со старта поединка у игроков Сити было заметно лучше, чем у их соперников, что сразу же сказалось на ситуации на табло. Особого времени для раскачки гостям на понадобилось, разве что их голкипер, Стеффен, чуть не сотворил "удачный" дебют в матче АПЛ диким привозом, взяв мяч в руки, после передачи от центра поля от партнера по команде. Но коллектив Гвардиолы вышел сухим из воды по итогу назначенного свободного удара, а затем и юный страж ворот обрел должную уверенность.

Остальные игроки "горожан" были более собраны. Особенно — украинец Александр Зинченко, который разогнал первую голевую атаку своей команды пасом с фланга на Фодена, который мгновенно переадресовал мяч на Гюндогана в центральный вход в штрафную. Немец пушечным ударом расстрелял ворота Менди. Филу не понадобилось много времени и для собственного гола, а помог ему в этом уже через три минуты де Брюйне, удачно прострелив с левого фланга на ближний угол вратарской.

С преимуществом в два гола, Сити начал показывать футбол "от мяча", сосредоточившись на редких, но крайне эффективных контрвыпадах. Один из таких завершился голом де Брюйне на 34-й минуте, хотя Рахим Стерлинг делал все для того, чтобы мяч во время его затянутого свидания с Менди по итогу оказался именно на его счету, но англичанин попал в штангу, а бельгийцу никто не мешал добить в пустые ворота.

Лампард ничего не стал менять в перерыве даже при таком результате первого тайма. Наказывал в очередной раз провинившихся футболистов? А болельщики "синих" тогда тут причем? Челси не показывал стремления к компенсации отставания от соперников во втором тайме, а их соперники продолжали экономить силы при каждой удобной для этого возможности. Много борьбы в центре поля — мало обострений в завершающей трети. По этой простой формуле играли команды.

Однако последнее слово, все-таки, осталось за "пенсионерами" (эйджизм не стоит тут приплетать): Маунт убежал по левому флангу, выдав удобный прострел на дальнюю штангу, где Зинченко явно прозевал рывок не так давно вышедшего на замену Хадсона-Одои. Одним голом Челси точно нельзя было перекрыть предыдущие события этого поединка.

В следующем туре Челси будет ожидать гостевое лондонское дерби против Фулхэма, а Манчестер Сити пройдет через сито двух кубков, после чего на своем поле будет принимать Брайтон.Челси —1:3Хадсон-Одои, 90+2 — Гюндоган, 18, Фоден, 21, де Брюйне, 34Менди — Аспиликуэта, Зума, Т. Силва, Чилвелл — Ковачич (Хаверц, 77), Канте (Хадсон-Одои, 63), Маунт — Зийех (Гилмор, 63), Вернер, Пулишич.Стеффен — Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко — Гюндоган (Фернандиньо, 74), Родри — Б. Силва, Де Брюйне (Агуэро, 86), Фоден (Марез, 86) — Стерлинг.Предупреждения: Пулишич, Канте, Ковачич — Б. Силва.