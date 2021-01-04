Англия

Защитник не знает, в чем источник проблем команды.

Защитник Челси Тиаго Силва высказал свое мнение о положении команды и о матче АПЛ против Манчестер Сити.

"Первый тайм был болезненным, потому что их уровень игры показывает, к чему мы должны стремиться к лучшему. Во втором тайме я увидел реакцию команды, но работу нужно делать лучше.

Я не понимаю, что не так. Если я бы понял раньше, я думаю, что мог бы дать несколько советов. Это Премьер-лига, один из самых сложных турниров мира. Надо быть осторожным, усерднее работать, быть сильнее как команда", — сказал он BBC Sport.

Напомним, лондонцы проиграли "горожанам" в домашнем поединке со счетом 1:3.