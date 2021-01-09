Англия

Football.ua представляет анонс матча 1/32 финала Кубка Англии.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед сойдется в домашнем противостоянии с Уотфордом, который является одним из претендентов на возвращение в английскую Премьер-лигу в следующем сезоне.

Манчестер Юнайтед — Уотфорд

Суббота, 9 января, 22:00. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Эндрю Мэдли. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед набрал хорошую форму в последних матчах английской Премьер-лиги. Уже и не вспомнишь, что "красные дьяволы" совсем недавно располагались в середине турнирной таблицы, а спортивные издания поголовно трубили о возможном увольнении Оле-Гуннара Солскьяера с поста главного тренера. "Красные дьяволы" успели сколотить успешную серию в АПЛ из десяти матчей кряду, а последнее их поражение в английском первенстве произошло аж в начале ноября в поединке против лондонского Арсенала.

Однако, несмотря на вторую строчку в турнирной таблице, Манчестер Юнайтед в четвертый раз под руководством Солскьяера не сумел пройти полуфинальную стадию турнира, закономерно уступив Манчестер Сити в Кубке английской лиги и продемонстрировав весьма посредственный уровень игры. Последняя встреча против "горожан" наглядно показала, что в МЮ по-прежнему существуют проблемы, требующие решений, но определенный прогресс, стоит признать, есть.

Уотфорд, в свою очередь, стал одним из тех клубов, которые понизились в классе и отправились в Чемпионшип по итогам прошлого сезона Премьер-лиги. Амбиции "шершней" как можно скорее вернуться в элитный дивизион страны прослеживаются невооруженным глазом, ведь в турнирной таблице Чемпионшипа они занимают шестую строчку после 22-ти туров.

Тем не менее, стоит отметить, что из-за понижения в классе Уотфорду не удалось сохранить в своем составе некоторых футболистов основного состава. Команду покинули Дукуре, Эступиньян, Капу и Уэлбек, но в то же время остались Динь, Кабаселе, Хьюз и Чалоба. Справедливости ради, с нынешним набором футболистов появляются большие сомнения, что Уотфорд способен стать серьезной оппозицией для 90% команд АПЛ. В том же Чемпионшипе отставание от лидирующего Норвича составляет 10 очков, хоть и с одним матчем в запасе.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Маннчестер Юнайтед. На победу команды Оле-Гуннара Солскьяера предлагается коэффициент 1,28, тогда как потенциальный успех Уотфорда оценивается показателем 10,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,70.

Не сыграют: Джонс, Кавани — Кэткарт, Саксес, Деле-Баширу, Кабаселе, Кина, Гарнер

Под вопросом: ... — Жоау Педру.