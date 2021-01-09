Англия

Победу "красным дьяволам" принес точный удар Мактоминея.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка Кубка Англии принимал на своем поле Уотфорд и добился победы со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Скотт Мактоминей в дебюте встречи. Примечательно, что шотландец в отчетной игре вышел на поле с капитанской повязкой.

Манчестер Юнайтед — Уотфорд 1:0

Гол: Мактоминей, 5

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Уильямс, Туанзебе, Байи (Магуайр, 45), Теллес — ван де Бек, Мактоминей — Джеймс (Рашфорд, 68), Мата, Лингард (Матич, 80) — Гринвуд (Мартиаль, 69).

Уотфорд: Бахманн — Трост-Эконг (Уилмот, 76), Сьерральта, Мазина (Нгакиа, 58), Наварро — Хьюз, Чалоба (Филлипс, 84), Синкернагель (Хунгбо, 76), Сарр (Сема, 58) — Жоао Педро, Грэй.

Предупреждения: Теллес, Туанзебе — Сарр