Англия

"Павлины" пропустили три мяча от клуба из четвертого по силе дивизиона Англии.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Лидс Юнайтед отправился в гости к Кроули Таун, который выступает во Второй лиге Англии.

Главный тренер "павлинов" Марсело Бьелса решил задействовать ротацию в данном поединке, предоставив отдых ряду ключевых футболистов, что в конечном итоге стоило его команде участия в турнире.

Футболисты клуба из четвертого по силе дивизиона страны отправили в ворота более именитого соперника три безответных мяча, выбив его из Кубка Англии. Теперь игроки Лидса смогут полностью сконцентрироваться на выступлениях в АПЛ.

Кроули Таун — Лидс Юнайтед 3:0

Голы: Царулла, 50, Надесан, 53, Танниклифф, 70.

Кроули Таун: Моррис, Царулла (Райт, 72), Крэйг, Дэллисон, Танниклифф, Хессенталер (Доэрти, 90+), Пауэлл, Мэттьюз (Дэвис, 71), Фрэнком, Николс, Надесан (Уоттерс, 72).

Лидс Юнайтед: Касилья, Дэвис (Гринвуд, 58), Стрейк (Дженкинс, 46), Купер (Кейси, 46), Эрнандес, Филлипс, Шеклтон, Алиоски, Поведа (Рафинья, 58), Элдер Кошта, Родриго (Харрисон, 46).

Предупреждения: Хессенталер — Филлипс.