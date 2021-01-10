"Павлины" пропустили три мяча от клуба из четвертого по силе дивизиона Англии.
Кроули Таун - Лидс Юнайтед, Getty Images
10 января 2021, 17:21
В рамках 1/32 финала Кубка Англии Лидс Юнайтед отправился в гости к Кроули Таун, который выступает во Второй лиге Англии.
Главный тренер "павлинов" Марсело Бьелса решил задействовать ротацию в данном поединке, предоставив отдых ряду ключевых футболистов, что в конечном итоге стоило его команде участия в турнире.
Футболисты клуба из четвертого по силе дивизиона страны отправили в ворота более именитого соперника три безответных мяча, выбив его из Кубка Англии. Теперь игроки Лидса смогут полностью сконцентрироваться на выступлениях в АПЛ.
Кроули Таун — Лидс Юнайтед 3:0
Голы: Царулла, 50, Надесан, 53, Танниклифф, 70.
Кроули Таун: Моррис, Царулла (Райт, 72), Крэйг, Дэллисон, Танниклифф, Хессенталер (Доэрти, 90+), Пауэлл, Мэттьюз (Дэвис, 71), Фрэнком, Николс, Надесан (Уоттерс, 72).
Лидс Юнайтед: Касилья, Дэвис (Гринвуд, 58), Стрейк (Дженкинс, 46), Купер (Кейси, 46), Эрнандес, Филлипс, Шеклтон, Алиоски, Поведа (Рафинья, 58), Элдер Кошта, Родриго (Харрисон, 46).
Предупреждения: Хессенталер — Филлипс.