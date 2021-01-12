Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Бернли и Манчестер Юнайтед.

Перенесенная игра первого тура английской Премьер-лиги между Бернли и Манчестер Юнайтед наконец-то будет сыграна уже в ближайшее время.

Шон Дайч перед предстоящим поединком сделал лишь одну замену в стартовом составе своей команды, по сравнению с игрой против Шеффилд Юнайтед (1:0): в левом фланге обороны сыграет Питерс, а на этой же стороне, но в полузащите, выступит Брэди.

От Оле-Гунара Солскьяера пришло гораздо больше изменений, если брать в сравнение дерби против Сити (0:2). В воротах Манчестер Юнайтед сыграет Давид де Хеа, пару Магуайру в центре обороны составит Байи, опорную зону займут Погба и Матич, в то время как Мартиаль уступит место форварда для Кавани, опустившись при этом в линию атакующих полузащитников.

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс — Гудмундссон, Браунхилл, Вествуд, Брэди — Вуд, Барнс.

Запасные: Норрис, Бардсли, Лонг, Корк, Макнил, Стивенс, Бенсон, Родригес, Выдра.



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — Погба, Матич — Рашфорд, Фернандеш, Мартиаль — Кавани.