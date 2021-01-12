Англия

"Клинки" минимально обыграли Ньюкасл.

Шеффилд Юнайтед в рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Англии принимал Ньюкасл и добился победы со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке забил Шарп с одиннадцатиметровой отметки на 73-ей минуте встречи, когда соперник уже был в меньшинстве после удаления Фрейзера.

Шеффилд Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед 1:0

Гол: Шарп, 73 (с пенальти)

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл — Иган, Башем (Брюстер, 51), Ампаду, Богл — Флек, Осборн, Норвуд, Ландстрем, Берк (Шарп, 59) — Макголдрик (Джагелка, 90).

Ньюкасл: Дарлоу — Шер, Йедлин (Мерфи, 84), Фернандес (Кэрролл, 77), Дамметт (Ритчи, 74), Кларк — Фрэйзер, Хендрик, Хэйден, Лонгстафф — Уилсон.

Предупреждения: Шарп, Макголдрик — Дарлоу, Шер, Хейден

Удаление: Фрейзер, 45