Англия

"Ириски" набрали три очка в выездном поединке.

Эвертон в рамках поединка 18-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Вулверхэмптону и добился трудной победы.

"Ириски" быстро открыли счет усилиями Ивоби уже на шестой минуте, однако хозяева сразу же ответили голом Невеша.

Решающий удар нанес Майкл Кин ближе к концу поединка, чем принес победу своей команде.

Вулверхэмптон — Эвертон 1:2

Голы: Невеш, 14 — Ивоби, 6, Кин, 77

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Семеду, Коуди, Саисс, Дендонкер, Аит-Нури — Моутинью (Витинья, 86), Гиббс-Уайт (Хувер, 64), Невеш, Нету — Фабиу Силва (Кутроне, 78).

Эвертон: Пикфорд — Холгейт, Мина, Кин, Годфри, Динь — Хамес (Коулмэн, 86), Дэвис (Андре Гомеш, 64), Ивоби, Дукуре — Сигурдссон (Ришарлисон, 76)

Предупреждения: Семеду, Хувер - Дукуре, Холгейт

