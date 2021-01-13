Англия

Погба принес Манчестер Юнайтед минимальную победу над Бернли

В перенесенной игре первого тура АПЛ коллектив Оле-Гуннара Солскьяера лишь под конец встречи сумел обеспечить себе желанный результат.

Бернли — Манчестер Юнайтед, Getty Images

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Бернли — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Погба, 71.



Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс — Гудмундссон, Браунхилл, Вествуд, Брэди (МакНейл, 65) — Вуд (Выдра, 80), Барнс (Родригес, 88).



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — Погба, Матич — Рашфорд, Фернандеш (Мактоминей, 89), Мартиаль (Туанзебе, 90+5) — Кавани.



Предупреждения: Вествуд — Шоу, Фернандеш.