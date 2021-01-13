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Бернли — Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Погба, 71.

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс — Гудмундссон, Браунхилл, Вествуд, Брэди (МакНейл, 65) — Вуд (Выдра, 80), Барнс (Родригес, 88).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — Погба, Матич — Рашфорд, Фернандеш (Мактоминей, 89), Мартиаль (Туанзебе, 90+5) — Кавани.

Предупреждения: Вествуд — Шоу, Фернандеш.