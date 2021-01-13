Англия
13 января 2021, 00:14
Погба принес Манчестер Юнайтед минимальную победу над Бернли
В перенесенной игре первого тура АПЛ коллектив Оле-Гуннара Солскьяера лишь под конец встречи сумел обеспечить себе желанный результат.
Бернли — Манчестер Юнайтед, Getty Images
13 января 2021, 00:14
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Бернли — Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Погба, 71.
Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс — Гудмундссон, Браунхилл, Вествуд, Брэди (МакНейл, 65) — Вуд (Выдра, 80), Барнс (Родригес, 88).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — Погба, Матич — Рашфорд, Фернандеш (Мактоминей, 89), Мартиаль (Туанзебе, 90+5) — Кавани.
Предупреждения: Вествуд — Шоу, Фернандеш.