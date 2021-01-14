"Горожане" минимально победили соперника.
Манчестер Сити, Getty images
14 января 2021, 00:58
В рамках 18-го тура АПЛ Манчестер Сити в домашних стенах минимально обыграл Брайтон (1:0).
Единственный гол в противостоянии записал на свой счет Фоден.
Вашему вниманию видео гола и обзор встречи:
Манчестер Сити — Брайтон 1:0
Гол: Фоден, 44
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунс, Диаш, Зинченко — Силва, Родри, Гюндоган — Марез (Жезус, 67), де Брюйне, Фоден (Стерлинг, 82)
Брайтон: Санчес — Берн, Данк, Уэбстер — Бернардо, Маккалистер, Проппер (Марч, 68), Уайт, Тоу (Мопе, 68), Велтман — Троссард (Харда, 86)
Предупреждения: Велтман, Уэбстер