В рамках 18-го тура АПЛ Манчестер Сити в домашних стенах минимально обыграл Брайтон (1:0).

Единственный гол в противостоянии записал на свой счет Фоден.

Вашему вниманию видео гола и обзор встречи:

Манчестер Сити — Брайтон 1:0
Гол: Фоден, 44

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунс, Диаш, Зинченко — Силва, Родри, Гюндоган — Марез (Жезус, 67), де Брюйне, Фоден (Стерлинг, 82)

Брайтон: Санчес — Берн, Данк, Уэбстер — Бернардо, Маккалистер, Проппер (Марч, 68), Уайт, Тоу (Мопе, 68), Велтман — Троссард (Харда, 86)

Предупреждения: Велтман, Уэбстер 