Англия

Нападающий расставил приоритеты в направлениях развития его карьеры.

В своем интервью ESPN, нигерийский нападающий Одион Игало, арендное соглашение которого с Манчестер Юнайтед подходит к концу в последний день января 2021 года, рассказал о своих приоритетах в направлении развития карьеры.

Ожидается, что футболист покинет Олд Траффорд, вернувшись в китайский клуб Шанхай Шэньхуа, которому принадлежат права на него.

Однако возвращаться в китайскую Суперлигу сам Игало, по всей видимости, не горит желанием, отдавая предпочтение МЛС, как одному из возможных вариантов.

"Мне нравится наблюдать за тем, как в Северной Америке развивается футбол, — сказал форвард, — Мне нужно дождаться предложений от других клубов, но, если представится возможность играть в МЛС, я воспользуюсь ею без раздумий.

Многие игроки ходят туда. Там уже играют Гонсало Игуаин из Ювентуса, а также Джованни дос Сантос. Почему бы и нет? Я хотел бы поехать туда, если появится возможность. Когда опытный игрок туда приезжает, у него все получается".

Вспомнил Одион и момент своего перехода в Манчестер Юнайтед: "Я помню ночь, когда мой агент позвонил мне и сказал, что Манчестер Юнайтед делает предложение относительно моего перехода, это была почти полночь по местному времени. Я так и пролежал до рассвета — пытаться заснуть было бесполезно.

Меня не волновали вопросы зарплаты, вообще ничего. Я просто хотел быть в Юнайтед, потому что это было моей мечтой".

В новом сезоне Одион Игало появлялся на поле четырех поединках (157 минут) за Манчестер Юнайтед, не отметившись результативными действиями.